Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo'nun da kullanıldığı aramada, S.E.'ye ait hediyelik eşya kolisinde 25 paket halinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E.'nin Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 1 hassas terazi, 21 gram esrar ve 2 bin 300 lira para bulundu.

S.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.