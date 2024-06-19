Hediye motosiklet sonu oldu

Haberin Devamı

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Samet Göktürk (16), okulun ‘Ayyıldız’ robotik takımı mekanik kaptanı olarak ekibiyle birlikte katıldığı yarışmalarda derecelere girdi. Baba Şahin Göktürk, oğlu Furkan Samet’in başarısını tebrik etmek için yaklaşık 7 ay önce motosiklet hediye etti. 7 ay boyunca oturduğu siteden motosikletle hiç dışarı çıkamayan Furkan Samet, 14 Haziran günü karnesini aldıktan sonra eve geldi. Samet, babasının hediye olarak aldığı 34 HRT 442 plakalı motosikletle arkadaşlarının yanına gitmek için öğle saatlerinde yola çıktı. Esenyurt istikametine doğru seyir halindeki genç sürücü, virajı döndüğü sırada motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Furkan’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kalbi duran Furkan Samet’e sağlık ekipleri dakikalarca kalp mesajı yaptı. Fakat Furkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi. Doğum günü olan 17 Haziran’a 3 gün kala hayata veda eden Furkan Samet’in cenazesi, Zonguldak’ta toprağa verildi.

Haberin Devamı

‘O YOL DÜZELTİLSİN BAŞKA CANLAR YANMASIN’

Furkan Samet’in acılı babası Şahin Göktürk, “Motosiklet ile sadece site içerisinde sürmesine izin veriyorduk. Almış gitmiş, ondan sonra da haberi geldi, çok üzüldük. Oğlumun kaza yaptığı yolda bir sorun var. Bu kazadan önce yine aynı noktada bir otomobil bariyerlere çarparak iki kişi hayatını kaybetmiş. O yolun düzeltilmesini istiyorum, başka insanların başka gençlerin canı yanmasın” ifadelerine yer verdi.

REKLAM TABELASINA DALDI

Antalya Manavgat’ta dün 01.00 sıralarında, Tayfun Cebeci’nin (25) kullandığı 07 AOF 428 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce refüjdeki reklam tabelasına çarptı, ardından da karşı şeride uçarak yaklaşık 80 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Tayfun Cebeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bir otelde barmen olarak çalıştığı öğrenilen Tayfun Cebeci’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haberin Devamı

ACI BİLANÇO: 3 GÜNDE 22 CAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bayram tatilinin 3’üncü günü, 17 Haziran Pazartesi günü 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti. 1327 kişi yaralandı. 375 bin 311 araç denetlendi. 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.