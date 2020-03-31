Hediye Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Hediye kelimesi pek çok kişi tarafından bilinen ve sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. Ancak ayrıca kendisi ile aynı etkiyi yaratan eş anlamlısı bulunmaktadır. Hediye kelimesinin aynı anlamlısını öğrenebilir ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Peki, hediye kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK’ya göre hediye kelimesinin tüm detaylarını hazırladık.
Hediye kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Zaman içerisinde Türkçeye yerleşmiş ve şu an anlamı üzerinden en çok kullanılan sözcüktür. Tabii Türkçede hediye kelimesinin kendisi ile aynı yapıya sahip eş anlamlısı da bulunmaktadır.
Hediye Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Hediye kelimesinin eş anlamlısı ‘armağan’ olarak karşımıza çıkıyor. Her iki kelime de bir insana maddi manevi bir mutluluk sunmak anlamı taşımaktadır. Amaca uygun olarak armağan kelimesini hediye sözcüğünün yerine cümle içerisinde geçirebilirsiniz.
TDK’ya Göre Hediye Eş Anlamlısı
Türk Dil Kurumu'na bakıldığı zaman hediye eş anlamlısı olarak ‘armağan’ tanımı yer almaktadır. Bu tanım üzerinden aynı anlama gelecek şekilde cümle içerisinde kullanmak mümkün. Ayrıca kendisine yakın olarak ‘hatıra’ kelimesi üzerinden de cümle içerisinde değerlendirilebilmektedir.
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