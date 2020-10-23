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DHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Hediye ettiği bisikleti geri istedi, kalbinden bıçaklandı

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İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen kişi, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)'nın çocuklarına bisiklet hediye etti. Ancak Çelebi bisikleti dün akşam geri almaya gidince tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise karnından bıçakladı.

Hastaneye giden Çelebi hayatını kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beytullah Çelebi'nin eski kaynanasının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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