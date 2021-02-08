‘Hedefleri bağımsız Türkiye’ydi’

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı: “FETÖ, MİT müsteşarımızı ve üst düzey MİT yetkililerimizi asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni hedef almıştır. Hükümetin emrinde görev icra eden MİT’in faaliyetlerini hedef almak aslında bağımsız Türkiye’yi ve devletimizi hedef almak demekti. FETÖ’nün yargıdaki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı.”