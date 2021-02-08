MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Hedefleri bağımsız Türkiye’ydi’
GeriGündem ‘Hedefleri bağımsız Türkiye’ydi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL
Haber Giriş: 08.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Hedefleri bağımsız Türkiye’ydi’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘Hedefleri bağımsız Türkiye’ydi’
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘7 Şubat MİT’ kumpasına ilişkin “Bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ta kendisidir” dedi.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı: “FETÖ, MİT müsteşarımızı ve üst düzey MİT yetkililerimizi asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni hedef almıştır. Hükümetin emrinde görev icra eden MİT’in faaliyetlerini hedef almak aslında bağımsız Türkiye’yi ve devletimizi hedef almak demekti. FETÖ’nün yargıdaki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı.”

False
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle