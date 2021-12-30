‘Hedefimiz küresel söz sahibi olmak’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni’ne Beştepe’den bağlanarak şu mesajları verdi:

YENİ FIRSATLAR GETİRECEK

“Erzurum ve Artvin yolu üzerindeki bu tünel Güney ve Doğu Anadolu Bölgemiz ile Karadeniz Bölgesi arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projemizin en önemli unsurlarından biridir. Uzunluğu 2 bin 272 metre olan bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3.4 kilometreye yaklaşan bu proje, Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli şekilde olmasını temin edecektir. Yılda sağlayacağı 18 milyon liraya yakın tasarruf yanında karbon salınımını 230 ton azaltacak bu tünel, çevrenin korunmasına katkı yapacak. Erzurum ve Artvin Havalimanları ile Artvin Limanı’nın birbiriyle entegre edecek, her iki şehir üzerinden Kafkasya’ya yönelen transit trafiği de rahatlatacak. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 473 kilometreye, havalimanı sayısını 56’ya çıkardık. 14 bin 516 kilometre de yüksek standartlı tek yolu kazandırdık. Otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Yıllardır yatırım yapılmayan 12 bin 800 kilometrelik demiryolu ağımızın neredeyse tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Dev limanlarla dış ticaretimiz için bu imkânı hazır hale getirdik.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

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Bunca yatırımı sırf gösteriş olsun diye mi yaptık, hayır. Bu yatırımları asıl büyük atılımımızın altyapısı olarak planladık ve hayata geçirdik. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere, orta ve yüksek teknoloji alanlarında ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki en önemli saik de budur.

Eğitimdeki yatırımların meyvesini nitelikli insan gücü avantajıyla alıyoruz. Sağlık alanındaki yatırımların önemini salgında hep birlikte yaşayarak gördük. Enerjide yaptığımız yatırımların ne derece kritik olduğunu şu dönemde daha iyi değerlendirebiliriz.

KUTLU YÜRÜYÜŞE DAVET

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Ekonomideki hedeflerimize ulaşarak, geçtiğimiz 19 yılda 3.5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz altyapının hakkını vereceğiz. 2053 vizyonunun temellerini güçlü şekilde atacağız. Bunun için burada sadece tünel açmıyoruz, aynı zamanda Türkiye’nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum.”

ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Twitter’dan ise, “Öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.

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Tünel, sarp yamaçların arasından süzülürken Doğu’yu Karadeniz’e bağlıyor.

ERZURUM’A DENİZİ GETİRDİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan mevcut yolu 680 metre kısaltan, Pirinkayalar Tüneli açıldı. Türkiye-Gürcistan güzergâhındaki Erzurum-Artvin karayolunda, dik yokuşları, keskin virajlarıyla sürücülerin özellikle kış aylarında kâbusu olan Pirinkayalar Geçidi’ne yapılan tünel, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak.

Pirinkayalar Tüneli’nin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve kalabalık bir heyet katıldı.

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KARADENİZ’E UZANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, bin 160 metre rakımdaki Pirinkayalar Dağı’ndaki geçit için 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan Pirinkayalar Tünel ihalesini 2016 yılında yapmış, inşa süresi olarak da 720 gün belirlemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla açılışı yapılan tünel, mevcut yolu 680 metre kısaltırken, bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte toplam uzunluğu 3 kilometre 340 metre oldu. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havaalanları, Artvin Limanı bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası oldu. Projeyle, yıllık toplam 17.6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacak. Erzurum ve Artvin üzerinden Kafkasya’ya yönelen transit trafiği de rahatlayacak.

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TURİZM CANLANACAK

2016 yılında ‘Sakin şehir’ ilan edilen Erzurum’un Uzundere ilçesi, tünelle birlikte turizmde cazibe merkezi haline gelecek. Ulaşımın kolaylaşmasıyla hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisinin artması beklenen ilçede, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerler bulunuyor. Yeni tünel ve yolla transit geçiş yapan, yüklü, tonajlı araçlar için büyük kolaylık sağlanırken, Erzurum ile Artvin yolu daha çok tercih edilecek. (Aysel ALP / ANKARA)