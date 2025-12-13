Hedefi tam isabetle vurdu... Tayfun göreve hazır

Haberin Devamı

NSosyal hesabından test atışına ilişkin videoyu paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Gökyüzü bugün bir kez daha milletimizin iradesine tanıklık etti” dedi. ROKET Sanayi ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli balistik füze Tayfun, son test atışında hedefi tam isabetle vurdu. NSosyal hesabından test atışına ilişkin videoyu paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Gökyüzü bugün bir kez daha milletimizin iradesine tanıklık etti” dedi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tayfun göreve hazır. Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz Tayfun Füze ve Silah Sistemimiz, son atışında da hedefini tam isabetle vurdu” ifadelerini kullandı.