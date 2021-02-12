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Gizem KARAKIŞ
Haber Giriş: 12.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hedef yeni anayasayı iki yılda tamamlamak

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Hedef yeni anayasayı iki yılda tamamlamak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni anayasa’ açıklamasının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine ve değişikliklerin hangi kapsamda olacağına çevrildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede sürecin 4 aşamadan oluşacağını açıkladı. Özkan, “Hedefimiz 2 yıllık süre zarfında anayasayı belli bir bütünlük içerisinde temellendirip hayata geçirmek. 4 aşamalı süreç başlamış vaziyette. İnisiyatif bir irade ortaya çıktıktan sonra, öncelikle Bilim Kurulu kurulacak. Ardından siyasi olarak AK Parti ve cumhur ittifakı hukukçu kurmayları bu çalışmanın içeriğiyle bir araya gelecek. Taslak metin kamuoyuna ve diğer siyasi partilere teklif edilecek. Son olarak parlamento süreci işletilecek” dedi. Özkan, nefret suçlarına cezai düzenleme için çalışacaklarını da açıkladı. Özkan’ın açıklamaları özetle şöyle:

Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak. Çünkü Gazi Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı bir konuşmada, ‘Arkadaşlar ülkemizi düşman işgalinden kurtardık, topraklarımızdaki işgali sonlandırdık. Ancak aynı İstiklal mücadelesini ekonomide, diplomaside, hukukta, sağlıkta, havacılıkta, üretimde ve ihracatta her alanda gerçekleştirmeliyiz’ diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sistem olarak vatandaşlarımızın mutabakata vardığı bir metindir. Aksayan yönleri olabilir; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mevcut anayasanın içerisinde hiçbir şey ayet değildir. Önümüzdeki süreçte çıkacak olan metnin sivil, demokratik, milli iradeyi hâkim kılacağı, vesayete ve darbeye geçit vermeyeceğini, temel hak ve özgürlükleri, insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve güçlendiren nitelikte olacağını ifade edebiliriz.”

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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