Hedef Türk dünyasında ortak gelecek

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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik” temasıyla düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yer aldı.

ORTAK GELECEK İNŞASI

Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada Türk dünyası için ortak bir gelecek inşasını hedef aldıklarını belirterek “Türk Devletleri Teşkilatı, örnek alınan bir platform haline gelmiştir. Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak güçlü irade masanın etrafındaki tüm dostlarımda ziyadesiyle mevcuttur. Teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

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KKTC’NİN TAM ÜYELİĞİ

Erdoğan, şöyle konuştu: “Kıbrıs meselesinde Ada’daki gerçekler temelinde adil ve kalıcı çözüme erişilmesi için Türk dünyasına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Kıbrıs Türkünün haklı davasını ne kadar sahiplenir ve dayanışma gösterirsek, kendi birlik ve beraberliğimizi de o nispette kuvvetlendiririz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak yer alması, Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür. İnşallah kendilerinin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz. Keza gözlemci üyemiz Türkmenistan’ı da aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.

İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRELİM

175 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusumuz ve ticaret hacmimizle büyük atılımlar gerçekleşebilir. Bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda potansiyelimizi ortaya çıkarmak için işbirliğimizi geliştirelim.”

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Erdoğan, temaslarının ardından Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitti.

İSRAİL’E KARŞI KARARLI DURUŞ ÇAĞRISI

- İsrail’in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefinin, Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarda da görüldüğünü belirten Erdoğan, Lübnan’da son bir senede ölenlerin sayısının 3 bine yaklaştığına, yerlerinden edilenlerin sayısının ise 1,5 milyonu aştığına dikkati çekti. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplumun kötü bir sınav verdiğini belirterek şöyle dedi: “Karar dahi alamıyor, almak istemiyor. İsrail’in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini Lübnan’da görüyoruz. Türkiye olarak bu vahşeti, katliamı kabul etmiyoruz. İsrail’i durdurmak ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini esas alan kalıcı barışı tesis etmek için ikili ve çok taraflı platformlarda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum.”

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HATIRA PARA HEDİYE ETTİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan’ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, “Dilde, fikirde, işte birlik” ifadesi yer alıyor. Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı’nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor.

ÜYELERLE ORTAK ALFABE

- 2022 yılında başlatılan ortak dili geliştirmek amacıyla ortak alfabe oluşturulması çalışmasının, Eylül 2024’te tamamlandığını anımsatan Erdoğan, 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde mutabık kalındığını ifade etti.Erdoğan, bundan sonra üye ülkelerin bu alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacaktır. Ortak alfabemiz geleceği birlikte inşa etmemizin de nişanesidir. Bundan sonra üye ülkelerin bu alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor” diye konuştu.

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ERDOĞAN’DAN TRUMP’A TEBRİK TELEFONU

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüşerek, seçim zaferi dolayısıyla kendisini tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennilerini belirtti” denildi. Erdoğan, sosyal medya hesabından gündüz yaptığı açıklamada da özetle şöyle dedi: “Yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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ORBAN’A TÜRK DÜNYASI ÂLİ NİŞANI

- Zirveye katılan Macaristan Başbakanı Victor Orban’a, “Türk Dünyası Âli Nişanı” verildi. Orban, Kırgızistan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nişanın kendisine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Orban’ı tebrik etti.

ALİYEV’LE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

MİLLİ TARİH MÜZESİ’NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın eşi Aniko Levai ile Bişkek’teki Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi’ni ziyaret etti. Müzenin tarihi ve sergilenen eserlere ilişkin görevlilerden bilgi alan lider eşleri, ilk olarak Macar el sanatları sergisini ziyaret etti.

Emine Erdoğan ve lider eşleri, daha sonra, “Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu” başlığı altında, Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından, Türk Dünyası Vakfı işbirliğinde düzenlenen Divanu Lugati’t-Türk Sergisi’ni gezerek, bilgi aldı. Lider eşleri, sergide yer alan Türk tasarımcı Ezgi Karayel’in tasarımını da inceledi. Daha sonra lider eşlerine, Kırgızistan Şubina Müzik Okulu Korosu tarafından Türkçe, Macarca ve Kırgızca şarkılardan oluşan bir konser sunuldu. Emine Erdoğan, daha sonra Aygül Caparova ve Aniko Levai ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Ala Arça Milli Parkı’nı ziyaret etti. Emine Erdoğan ziyarete ilişkin “Her adımımızda Kırgızistan’ın kültürel zenginlikleriyle karşılaştığımız bu özel coğrafyada, Kırgız geleneklerini yerinde deneyimledik” dedi.