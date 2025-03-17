Hedef tam isabet

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İl Emniyet Müdürlüğü Atış poligonunda, bini kadın olmak üzere 8 bin polise, karşılaşabilecekleri olaylara karşı müdahale sırasında, doğru tekniklerle şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için yıllık belli periyotlarla atış eğitimi veriliyor. Poligona gelen polisler, açık havada ve kurşun geçirmez camların bulunduğu kapalı poligonlarda, tabanca ve uzun namlulu silahlarla hedeflere ateş ediyorlar. Atışlarda, kadın polislerin hedeflere tam isabetleri dikkat çekerken, polislerin performansları da sicillerine işleniyor.Eğitim Şube Müdürü olarak 2 yıldır görev yapan Emniyet Amiri Hatice Doğan, “Kadın polislerimizin atışlarıyla da gurur duyuyoruz. Atışlarda bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar” dedi.