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Hedef tam isabet

Güncelleme Tarihi:

#BURSA İl Emniyet Müdürlüğü#Kadın Polisler#Poligon
Hedef tam isabet
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 07:00

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan kadın polisler, poligonda tabanca ve ağır silahlarla yaptıkları atışlarda, hedefleri tam isabetle vurdular.

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İl Emniyet Müdürlüğü Atış poligonunda, bini kadın olmak üzere 8 bin polise, karşılaşabilecekleri olaylara karşı müdahale sırasında, doğru tekniklerle şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için yıllık belli periyotlarla atış eğitimi veriliyor. Poligona gelen polisler, açık havada ve kurşun geçirmez camların bulunduğu kapalı poligonlarda, tabanca ve uzun namlulu silahlarla hedeflere ateş ediyorlar. Atışlarda, kadın polislerin hedeflere tam isabetleri dikkat çekerken, polislerin performansları da sicillerine işleniyor.Eğitim Şube Müdürü olarak 2 yıldır görev yapan Emniyet Amiri Hatice Doğan, “Kadın polislerimizin atışlarıyla da gurur duyuyoruz. Atışlarda bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar” dedi.

Hedef tam isabet

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#BURSA İl Emniyet Müdürlüğü#Kadın Polisler#Poligon

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