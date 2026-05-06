Hedef suda sıfır kayıp

Haberin Devamı

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun açılış töreni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Lüfti Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yurtdışından 9 bakan ve 8 bakan yardımcısı ile su uzmanları, karar alıcılar, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri de katıldı. Forumda konuşan Bakan Yumaklı, özetle şunları söyledi:

EMİNE ERDOĞAN’IN HİMAYELERİNDE

“Su stresi altında bir ülke olarak; suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Bu bilinçle, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ‘Su Verimliliği Seferberliğini’ başlattık. ‘Suda Sıfır Kayıp’ ilkesiyle, kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik, yalnızca bir kampanya değil; bir zihniyet dönüşümüdür.

Haberin Devamı

TARIMSAL DÖNÜŞÜM

Su verimliliğindeki asıl başarının, tarımsal üretimdeki dönüşümle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda, suyu merkeze alan üretim planlaması, kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemleri ve uydu tabanlı izleme mekanizmaları, veri temelli sulama planları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Her bölgenin su kapasitesine uygun ürünleri, çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte belirliyor, aşırı su tüketen ürünlerin kurak havzalarda ekilmesi yerine, su dostu ürünleri teşvik ediyoruz.

DİJİTAL TAKİP

Dijital teknolojiler, sensör sistemleri, uzaktan algılama ve büyük veri analitiği sayesinde, suyun kaynaktan kullanıcıya kadar tüm döngüsünü anlık olarak izleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Bu imkânlar sudaki kayıp-kaçakların azaltılmasını, su kalitesinin sürekli izlenmesini ve kuraklık ile taşkın risklerinin erken tahminini mümkün kılıyor. Tarımda uydu verileri ve yapay zekâ destekli karar sistemleri, sulama verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Sanayi ve şehirlerde dijital izleme altyapıları, kaynak kullanımını daha verimli hale getirmektedir. Bu dönüşümün yaygınlaştırılması için, sonuç odaklı finansman modelleri, güçlü kamu-özel sektör işbirlikleri, veri standartlarının oluşturulması ve teknik kapasitenin geliştirilmesi kritik önemdedir. Bu süreç sadece teknolojiyle değil kurumsal kapasite, doğru finansman ve güçlü bir işbirliği ile başarıya ulaşabilir."