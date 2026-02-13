×
Gündem Haberleri

Hedef suça sürüklenme riskini azaltmak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 07:00

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonuna sunum yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak, bir suçun önüne geçmekten çok daha fazlasıdır, bir geleceği kurtarmaktır” dedi. Bak, bakanlık bürokratlarıyla birlikte gençlerin gelişmesine yönelik projeleri anlattı.

Bakan Bak şunları söyledi:

‘HAYATLARINA DOKUNUYORUZ’

“Suça sürüklenme riskini doğuran koşulları azaltmayı, çocuk ve gençleri güvenli alanlarla buluşturmayı, aidiyet, sorumluluk ve yaşam becerilerini güçlendirmeyi temel bir kamu görevi olarak görüyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını nitelikli biçimde değerlendirebilecekleri gençlik merkezleri, genç ofisler, spor tesisleri ve kamplar aracılığıyla yaygın bir önleyici hizmet ağı sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında tesislerimiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize alan açıyor, onların hayatlarına dokunuyoruz. Bu alanlar, yalnızca etkinlik mekânları değil, aynı zamanda çocuklarımızın aidiyet geliştirdiği, kendilerini güvende hissettiği ve toplumsal bağlar kurabildiği koruyucu ve gelişim odaklı ortamlardır.”

