Hedef Kızılelma belgeselinin ikinci bölümünün fragmanı yayınladı

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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın hikayesi belgesel oldu. İki ayrı bölümden oluşan belgeselin ilk bölümünde hem insansız jetin geliştirilme aşaması hem de Bayraktar ailesinin 20 yıl boyunca yaşadıkları anlatıldı. "Hedef Kızılelma" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs Çarşamba akşamı Baykar'ın YouTube kanalında yayınladı.

Hedef Kızılelma belgeselinin ikinci bölümü de yakında Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Hedef Hedef Kızılelma'nın ikinci bölümünün fragmanı yayınladı.

Hedef Kızılelma belgeselinde Baykar’ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler süreci kendi pencerelerinden anlatıyor. Aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Oramiral Ergin Saygun ve emekli Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük’ün de bulunduğu emekli askerler, Bayraktar Ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar’ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile aktarıyor. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar’ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle ve pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar Kızılelma belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor.