Hedef hiç kadın vekil çıkmayan 20 il

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir araya geldiği Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) yöneticilerine, “Kadınlar örgütlü güçleriyle kendi adaylarını çıkarsın. Örgütleyin, daha çok kadın milletvekili çıkaralım” dedi. Kılıçdaroğlu, ev kadınlarına ve çiftçi kadınlara yoğunlaşmak gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “İktidarımızda Aile Destekleri Sigortası projemiz kapsamında kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağız. Tarımda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini yatıracağız. Ayrıca boşandıktan sonra ekonomik güçlük yaşayan kadınlar için ‘Yeni Başlangıçlar Fonu’ oluşturacağız. Kreş sayısını arttıracağız.”

FARKINDALIK

KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu da, “Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 il bulunuyor. Bu iller; Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Burdur. Birlikte eşitsizliği ortadan kaldırabiliriz” dedi.

LÜTUFLA DEĞİL

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Kılıçdaroğlu da, kadınların Meclis’te eşit temsili için yasa teklifi hazırladıklarını belirterek, “Kadınları örgütleyin. Kadınlar örgütlü gücüyle kendi kadın adaylarını çıkarsın, aday olmaya hak kazansınlar. Lütufla değil, irade ortaya koyarak milletvekili olabilirler. Son seçimlerde kadın muhtar sayısındaki artış ne kadar umut vericiydi” diye konuştu.