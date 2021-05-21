Hedef eylüle kadar 18 yaş

Bilim kurulu toplantısında açıklanan eylül ayına kadar 120 milyon dozluk BioNTech aşısı anlaşması sonrasında artık gözler aşılama kampanyasına çevrildi. Türkiye’ye bugüne kadar yaklaşık 30 milyon doz Sinovac, 5 milyon 300 bin doz BioNTech aşısı geldi. Bu aşılar 27 milyondan fazla doz uygulandı. Bunların 15 milyon 542 bini ilk doz, 11 milyondan fazlası ise ikinci doz olarak açıklandı. Sinovac ile 100 milyon doz aşı sözleşmesi bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sputnik V için de 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşma imzalandığını duyurdu. Halen 55 yaş üzerine aşılama yapılıyor. Aşı programında sağlık personelinin eşleri de aşılanmaya başladı. Bakan Koca öğretmenlerle ilgili olarak da, “Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” açıklaması yaptı.

EĞİTİM CAMİASINA AŞI

Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı. Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı. Bakanlığın yeni hedefi ise eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak.

SIRADA KİMLER VAR?

50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak. Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.

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