Hedef de mağdur da kazanan da millet

OPTİMAR Araştırma’nın sorularını yanıtlayan 2047 vatandaşa, ‘Sizce 15 Temmuz’un mağduru kimdir?’ sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 70.4’ü 15 Temmuz kalkışmasının mağdurunun Türk milleti olduğunu düşünüyor. Şehitler ve ailelerinin mağdur olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 7.3. AK Parti’nin mağdur olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 2.3. Aynı şekilde ‘Sizce 15 Temmuz’un kazananı kimdir?’ sorusuna da katılımcıların yüzde 47.4’ü ‘Kazanan Türk milleti’ derken yüzde 16’sı AK Parti hükümetinin kazandığını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kazandığını düşünenlerin oranı yüzde 6.8, Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 4.7 olarak ortaya çıkıyor. Katılımcıların yüzde 72’si darbe girişimine karşı en etkin mücadeleyi Türk Milleti’nin verdiğini düşünüyor. Bu cevabı yüzde 9.6 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izliyor.

‘EN FAZLA TSK’YA SIZDILAR’

Araştırmaya katılanlan vatandaşların yüzde 28.9’u FETÖ’nün en çok TSK’nın içine sızdığını düşünürken, tüm kamu kurumlarına sızdığını düşünenlerin oranı yüzde 15.9. Yargı kurumları yüzde 8.6, eğitim kurumları yüzde 6.3 ve siyasi partiler yüzde 5.5 ile bunları izlerken, Emniyet Teşkilatı, Diyanet İşleri, ÖSYM, belediyeler ve bankalar da vatandaşların FETÖ’nün en fazla sızdığını düşündüğü kurumlar arasında yer aldı.

‘YİNE OLSA YİNE ÇIKARIM’

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 59.3’ü bugün bir darbe tehdidi olduğunu düşünmüyor. Darbe tehdidi gördüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 18.2. Katılımcıların 53.5’i bugün bir darbe olsa meydanlara çıkacağını ifade ederken yüzde 28.6 oranında katılımcı çıkmayacağını söylüyor. 2016 yılındaki benzer araştırmada, darbe kalkışmasında yüzde 45.9 oranında meydanlara çıktığını ifade eden katılımcı varken yeniden bir darbe kalkışması halinde bu oranın yükseleceği görülüyor.

‘HALKIN DURUŞU BELLİ’

Türkiye’nin Nabzı 15 Temmuz Özel Araştırmasını yürüten Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir’in değerlendirmesi şöyle: “Araştırma, Türkiye genelini temsilen IBBS 2 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 2. Bölge) kapsamında 26 ilde CATI (Telefon Destekli Bilgisayar Anketi) yöntemiyle 2047 katılımcıyla gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payı artı, eksi 2.17’dir. Türk milletinin darbeye karşı net duruşu ve FETÖ ile mücadeleye verdiği destek 15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı günden bu yana sürüyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde meydanlara çıktığını söyleyenlerin oranı yüzde 45.9 iken bugün bir darbe olsa meydanlara çıkacağını söyleyenlerin oranı yüzde 53.5. Bu da Türk milletinin FETÖ’nün ve darbenin karşısındaki istikrarlı duruşunu muhafaza ettiğini gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 59.3’lük bir oranı yeni bir darbe girişimi olacağına ihtimal vermiyor. Yeni bir darbe girişimi bekleyenlerin oranı ise yüzde 18.2’dir.