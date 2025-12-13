Hedef barış ve güvenlik kuşağı

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 2025’in Birleşmiş Milletler kararıyla ‘Uluslararası Barış ve Güven Yılı’ ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30’uncu yıldönümü dolayısıyla başkent Aşkabat’ta düzenlenen ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katıldı. Forumun, ‘Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği’ konulu genel oturumunda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İKİ KARDEŞ ÜLKE

“Bağımsızlığından bu yana büyük bir iktisadi ve beşeri kalkınmayı gerçekleştiren Türkmenistan’ın her başarısıyla seviniyoruz. Türkmenistan bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri konumuna erişmiş şehirleriyle, fabrikalarıyla, okulları ve hastaneleriyle örnek, modern bir ülke haline gelmiştir. Türkiye ile Türkmenistan, gücünü ortak tarihten alan müstesna bağlarla birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmiş iki kardeş ülkedir.

Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak, aynı zamanda daimi tarafsızlık statüsünü de destekleyenlerin başında geldik.

Türkmenistan’ın barışçı vizyonunu desteklerken ilişkilerimizi her alanda ilerletip dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Yatırımlar, ticaret, enerji, savunma ve daha nice alanlardaki girişimlerle sürdürdüğümüz çalışmalarımızı beşeri ilişkilerimizle taçlandırıyoruz.

TÜRKİYE’NİN MESULİYETİ

Küresel ölçekte belirsizliklerin, çatışmaların ve kırılganlıkların arttığı bir dönemde uluslararası diyalog, işbirliği, güven ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyet bilinciyle barış ve diyaloğun hâkim kılınması için çalışıyoruz.

RUSYA VE UKRAYNA BARIŞI

(Komşularla iyi ilişkiler tesis etmek suretiyle çevrede bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içinde olduklarını kaydederek) Kadim bağlara ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere sahip olduğumuz kuzey komşularımız Rusya ve Ukrayna savaşının sona ermesi en samimi temennimizdir. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

Barış ancak adaletle, güven ancak karşılıklı saygıyla, istikrar ancak diyalog ve iş birliğiyle mümkündür. Türkmen edebiyatının büyük şairi Mahtumkulu Firaki adeta bugünkü forumun amacını yüzyıllar önce ne de güzel işaret etmiş: ‘Güzel günler gelsin, huzur dolsun. Her yurt sakin, her halk zengin olsun. Firaki der ki insaf çoğalsın, zulüm kalmasın, her yer sevinç dolsun’.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek sohbet etti.

PUTİN’LE AŞKABAT ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” için bulunduğu Türkmenistan’ın Aşkabat kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda kapsamlı barış çabaları değerlendirilirken Türkiye’nin barış çabalarına destek vereceği ifade edildi. Ayrıca AB’nin Rus fonlarını dondurması dâhil olmak üzere bütün konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için ortaya konan gayretlerin kıymetli olduğunu, her iki taraf için de pratik faydaları bulunan alanlarda ilerleme sağlanabileceğine inandıklarını, öncelikle enerji tesisleri ve limanlara yönelik kısıtlı bir ateşkesin hayata geçirilmesinin faydalı olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreçlerini yakından takip ettiğini, bu çerçevede tüm formatlarda görüşmelere ev sahipliği yapılabileceğini belirtti.

PUTİN’E DAVET

Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye’deki son durum ile Güney Kafkasya’daki barış süreci konuları da ele alındı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaklaşık 90 dakika süren görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu” dedi. Putin’in Erdoğan’ı Rusya’ya, Erdoğan’ın ise Putin’i Türkiye’ye devam ettiğini kaydeden Peskov, Putin’in Türkiye ziyaretinin mümkün olduğunda gerçekleşeceğini, iki liderlerin “iletişim eksikliği yaşamadığını” belirtti.

TARAFSIZLIK ANITI’NA ÇELENK

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere gittiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

DÜNYANIN FİLİSTİN’E BORCU

- GAZZE’de, son asrın en acımasız katliamlarından birine şahit olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2800 sayılı kararının, kalıcı barış ve Gazze’nin yeniden imarı açısından da bir fırsat olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef ise iki devletli çözümdür. Bunun formülü Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılarda, onurlu mücadelelerinde ve uluslararası düzenlemelerde kayıtlıdır. Artık uluslararası toplumun, Filistin halkına olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir. Bizleri bir araya getiren bu önemli forumun yeni bir vesile teşkil etmesini diliyorum. Türkiye bugün artık adil, tarafsız, güven veren yaklaşımıyla arabuluculuk alanında dünyanın önde gelen aktörleri arasında yer alıyor.

ANKARA SÜRECİ

Etiyopya ve Somali arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak için başlattığımız Ankara süreci vasıtasıyla anlaşmazlıkların, barışçıl yöntemlerle giderilebileceğini bir kez daha kanıtlamış olduk. Eş başkanlığını yürüttüğümüz Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Arabuluculuk Dostlar Grupları ile Medeniyetler İttifakı Girişimi bu vizyonumuzun yansımalarını teşkil ediyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla sayıda silahlı çatışmaya şahit oluyoruz. Böyle bir ortamda Türkmenistan’ın tarafsızlık ilkesi doğrultusunda önleyici diplomasi, barış, güvenlik ve kalkınmanın tesisine yönelik çabalarını gönülden destekliyoruz.”