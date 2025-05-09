Hedef anne miydi

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SİVAS Yıldızeli’nde salı gecesi Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler elleri plastik kelepçeyle bağlanıp boğazları kesilerek öldürüldü.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, aynı gün 17.00 sıralarında apartmana giren ve 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 25 saatlik kamera görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı değerlendirilen bir pala ve bıçağın farklı noktalarda bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren kişinin Ankara’dan kente gelen ve cinayetler sonrası dönen Hüseyin S. (34) olduğu tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonrasında cinayet şüphelisi Hüseyin S. yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin S., sorgulanmak üzere Sivas’a getirildi.

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Hüseyin S.’nin, binaya girerken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin binadan çıkarken yüzüne ameliyat maskesi, bere ve gözlük taktığı, elinde ise plastik bir poşet bulunduğu görüldü.

2 kardeşin cenazeleri dün öğlen namazının ardından gözyaşları arasında yanyana toprağa verildi.

Hüseyin S. Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgu işlemlerinde kendisine yönelik suçlamaları reddettiği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

BABAYI DA MI ÖLDÜRDÜ

Öte yandan Umutcan ve kardeşi Melisa Şimşek’i Sivas’a gelerek oturdukları evde soğukkanlı bir şekilde boğazlarını keserek öldüren şüpheli Hüseyin S.’nin asıl hedefinin anneleri Ayşegül Şimşek olduğu iddia edildi. Şüphelinin, Uğur Şimşek ile ilgili gaiplik kararı aldırması nedeni ile aileye öfkeli olduğu, Uğur Şimşek’e verdiği iddia edilen borç paranın gaiplik kararı sonucu iptal olması nedeniyle bu eylemi yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

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Şüpheli Hüseyin S.’nin, kaybolan Uğur Şimşek ile ilgili yapılan yayınlar sonrasında Ankara’da birkaç kez polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin, katlettiği çocukların babası Uğur Şimşek’i de borç meselesi yüzünden öldürmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.