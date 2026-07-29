Hedef ağustosta Meclis’ten çıkarmak… Tarihi yasa gün sayıyor

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SİLAH bırakan örgüt üyelerinin infaz şartlarını oluşturup topluma uyumlarını sağlayacak çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden önce 14 Ağustos’a kadar Genel Kurul’dan çıkarılması hedefleniyor. Yasanın uygulanması ve sınır ötesinde Kandil, Gara gibi dağlardaki mağaralarda barınan teröristlerden kaynaklı şiddet tehdidinin sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere tüm ülke için demokratik ve sosyo-ekonomik hayatta fırsat pencereleri açılacak.

YARIM ASIRLIK ÇIKMAZ

Taslak metni tamamlanan çerçeve yasa, 1978’de Abdullah Öcalan tarafından kurulan terör örgütünün yarım asırlık ömrünü sona erdirecek. Cumhur İttifakı’nın düzenlemeyi yasalaştırma takvimi, PKK’nın Siirt Eruh’ta ilk eylemini yaptığı 15 Ağustos 1984 tarihinin yıldönümünden önce Meclis’ten çıkarmayı hedefliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerin liderlerine yaptığı uzlaşma turunun ardından, “Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ve arzu ederiz ki Türkiye için yeni bir dönemin de kapılarını ardına kadar açar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nda “Süreci bu aşamaya kararlı bir şekilde getirdik. Nihayete erdirelim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri her şeyden önce gelir” dediği belirtildi.

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DEM PARTİ’DEN “TEYİT”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “Meclis kapanmadan çıkacağına dair bilgiyi teyit edebilirim” açıklamasını yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, çalışmasını tamamlayan Komisyon’daki koordinatör grup başkanvekilleriyle son bir müzakere yapabileceği de belirtildi.

ORTAK İMZA YA DA OYDAŞMA

CHP’nin eski Grup Başkanvekili Murat Emir’in Yeni Parti’nin koordinatör yöneticisi olarak süreci yürütmesi, CHP adına ise yeni seçilen Grup Başkanı Faik Öztrak veya bir grup başkanvekilinin sürece dahil olması bekleniyor. Kurtulmuş, süreçteki yapıcı tavrı nedeniyle Özür Özel ile Yeni Parti’nin Genel Başkanı olarak ayrı bir görüşme yapacağını da açıklamıştı. Cumhur İttifakı, teklifin en geniş uzlaşmayla ve mümkünse partilerin ortak imzasıyla sunulmasını istiyor. Ancak ayrıntıda DEM Parti gibi eksikler bulan partiler, kapalı görüşmelerde imza vermeseler bile “oydaşma” (anlayış birliği) yaklaşımıyla destek vermeyi taahhüt etti.

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YASALAŞMA TAKVİMİ

AK Parti’de yapılan planlamada, yasa teklifinin 3 Ağustos Pazartesi Meclis Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor. Bu durumda teklif, TBMM İçtüzüğünde zorunlu süre olan 48 saatin ardından 5 Ağustos Çarşamba günü Adalet Komisyonu’nda görüşülebilecek. Teklifin komisyonda birkaç gün içinde tamamlanması ve itirazı olan partilere muhalefet şerhleri (karşı oy yazısı) için 4-5 günlük süre tanınması öngörülüyor. Bu takvime göre teklif, komisyonun ardından 13-14 Ağustos gibi Genel Kurul’da görüşülebilecek.

BEŞ YIL DENETİM SÜRECİ

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre yasa genel-özel af veya Abdullah Öcalan için tartışılan “umut hakkı” düzenlemesini içermiyor. Düzenlemeyle, “münfesih (dağılmış)” terör örgütü tanımı yapılacak ve bu örgütün ağır suçlara bulaşmamış üyeleri ile sempatizanlarına denetimli serbestlik hakları tanınacak. Kasten öldürme, işkence gibi ağır suç eylemi olup ağırlaştırmış müebbet, müebbet hapis alanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Tamamen dağılmış örgütün üyeleri ile “örgüt propagandası, yardım, yataklık”, “örgüt ile irtibatlı, iltisaklı olmak” gibi suçlardan yargılananlar, adli kontrolle serbest bırakılacak. Suçların tekrarı ve ağırlığına göre 10 yıllık cezanın altı ve üstünde olanlar için ayrı denetim süreleri öngörülüyor. En yüksek denetim süresi 5 yıl olacak. Örgüt üyeleri, 5 yıl süreyle siyaset yapamayacak, kamu haklarından yararlanamayacak.

GEÇİCİ OLACAK

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Yasa geçici olacak. Altı ay süreyle yürürlükte kalması ve silah bırakan örgüt üyelerinin bu sürede başvurması öngörülen yasanın çıkmasıyla süreci Toplumsal Bütünleşme, İzleme ve Koordinasyon Kurulu yürütecek. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere farklı bakanlıklar ile MİT ve TSK’nın da temsil edileceği kurulun başkanı, Cumhurbaşkanı’nca atanacak.

ERDOĞAN’DAN MYK’DA TALİMAT: BİR AN ÖNCE BİTİRELİM

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen yasal düzenleme aşaması oldu. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanan 10 maddeden fazla olması beklenen Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu bizden ve Cumhur İttifakı’ndan başka kimse yapamaz. Süreci bu aşamaya kararlı bir şekilde getirdik. Nihayete erdirelim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı hiçbir şey olamaz. Yasayı bir an önce bitirelim” talimatını verdi. AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK toplantısında yasa teklifi için her zamankinden daha kararlı bir şekilde mesajlarını verdiğini vurguladı. Ayrıca Erdoğan, MYK’da Yeni Parti ile ilgili ilk kez değerlendirme yaptı. Erdoğan’ın “Onların arasında olan bir iç mesele. Biz güvenli mesafeden olayları izlemeye devam ediyoruz” dediği öğrenildi.

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GENEL AF DEĞİL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlemeye ilişkin şu açıklamaları yapmıştı: “Bildiğim kadarıyla bir 15 maddelik bir metin var. O süreci Meclis takip ediyor, biz dahil değiliz. Burada genel af düzenlemesi yok. Şahsa özel gibi bir düzenleme yok. Bunlar Meclis’in takdiri. Yani genel affa ilişkin şu an bir düzenleme, bir çalışma yok. Ama Meclis biliyorsunuz ne zaman kanun düzenlenirse gündeme gelebilir. Ama şu anki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var.”

DEM PARTİLİ HATİMOĞULLARI: SON DÜZLÜĞE GİRİYORUZ

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yasayla ilgili şunları söyledi: “Artık çerçeve yasa konusunda son düzlüğe giriliyor. Bu, yalnızca bir partiyi ya da belirli bir kesimi değil bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele. Üzerinde konuşulan, ortaklaşılmış, mutabık kalınmış her şeyin bu yasaya yansıması lazım. Çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mutabakatla çıkmalı ki pratikte karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın. Hiçbir şey oldubittiye de getirilmemeli. Yeni sürprizlerle de bu süreç uzamamalı, uzatılmamalı.” ANKARA