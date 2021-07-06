Hedef 300 bin riskli yapı

Riskli bina sahipleri online başvuruda bulunup İBB garantörlüğünde evlerini yenileyebilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantıyla İstanbul Yenileniyor projesinin detaylarını açıkladı. Projeyi İBB şirketlerinden KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ ortaklaşa yürütecek. Evlerini yenilemek isteyenler internet üzerinden ya da İstanbul’un çeşitli yerlerinde hizmet verecek mobil ekiplere başvurabilecek. Başvurular 10 gün içerisinde sonuçlandırılacak.

1999 ÖNCESİ BİNALAR

Evlerini yenilemek isteyenlerin istanbulyenileniyor.com internet sitesine başvuru yapmalarını isteyen İmamoğlu projeyi şöyle anlattı: “Başvuruların olumlu değerlendirilebilmesi için parselin özel mülkiyette yer alması, parselde birden fazla yapı olmaması ve yapıların 1999 öncesine ait olması gerekiyor. İncelemeler sonucu bir reçete ortaya çıkacak. Proje alanı için 3’te 2 çoğunluk sağlanırsa uzlaşma, yıkım ve yapım süreçleri başlayacak. Hazırlanan planı uygulayıp uygulamamak konusundaki son karar yine vatandaşın olacak. Sisteme müteahhitleri de dahil edeceğiz.”

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