Hedef 3 yılda 3 milyon gence istihdam

KESKİN BİR DÖNÜŞÜM

“Dünyamız teknolojinin ve yapay zekânın öncülüğünü yaptığı keskin bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu değişimin insanlığa neler kazandırdığının, neler kaybettirdiğinin hesabını elbette akademisyenlerimiz çok boyutlu bir şekilde yapmaktadır. Ama şunu hepimiz çok net biçimde görebiliyoruz, önüne çıkanı sürükleyen bu değişim dalgasını durdurmak, değişime set çekmek mümkün değil. Fakat değişimi doğru okumak, doğru yönlendirmek ve sağlıklı bir şekilde yönetmek bizim elimizdedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile OECD arasındaki yakın işbirliğinin tezahürü olan bu zirvenin, beceriler alanında küresel diyalog için güçlü bir zemin oluşturacağını düşünüyorum.

YENİ İŞ ALANLARI ÇIKIYOR

Özellikle istihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojide yaşanan gelişime paralel olarak üretim biçimleri değişiyor, meslekler dönüşüyor, bazı işler hükmünü yitirirken, yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Zirvenin ana temasının ‘Nesiller arası yeteneğin ortaya çıkarılması’ olarak belirlenmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Nüfusumuz giderek yaşlanırken, iş gücü piyasalarımız yeni baskılara, yeni meydan okumalara maruz kalıyor. Dijital ve yeşil dönüşüm beceri özellikle talebinin niteliğini de kökten değiştiriyor. Bazı sektörlerde kaçınılmaz olarak işgücü talebi azalırken, yeni istihdam alanlarında çalışacak personel bulmakta zorluk çekiliyor.

3 YILDA 3 MİLYON GENCE İŞ

Gençlerimizin eğitimi ve istihdamı için de tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Göreve geldiğimizden bu yana her yıl bütçede aslan payını eğitime ayırdık. Demokrasinin askıya alındığı günlerde ikinci plana itilen mesleki eğitimi tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Yine bu süreçte, çeşitli programlarla gençlerimizi geleceğin mesleklerini hazırlıyor, eğitim kurumlarımızın iş dünyasıyla irtibatını artırıyoruz. 6 Ocak’ta kamuoyumuzla paylaştığımız ‘Gençliğin üretim çağı güç programı’ bunlardan biridir. Güç programı ile staj imkânlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine kadar pek çok başlıkta gençlerimize ve işverenlerimize yeni destekler sunacağız. Hedefimiz, gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM

İnsan merkezli kalkınma anlayışımız doğrultusunda eğitimden istihdama, işgücü politikalarından sosyal korumaya kadar her alanda reformlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son 23 yılda kayıt dışı istihdamla mücadelede kayda değer başarılar elde ettik. 2000’li yılların başında yüzde 52’nin üzerinde olan kayıt dışı istihdam oranını 2025 yılına geldiğimizde yüzde 24’e kadar düşürmeyi başardık. Üstelik bu başarıya küresel düzeyde kayıtdışılığın arttığı bir konjonktürde işsizlik ve istihdam oranları bakımından son 23 yılın en iyi sonuçlarını aldığımız bir dönemde imza attık. Şunu bir kere daha açık açık ifade etmek isterim.

BECERİ POLİTİKALARI

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun merkezinde nitelikli insan kaynağı, güçlü aile yapısı, üretken ekonomi ve kapsayıcı sosyal kalkınma vardır. Ancak beceri politikaları, devlet kurumlarının tek başına yürütebileceği bir alan değildir. Bu mesele kamu, özel sektör, üniversiteler, sendikalar, yerel yönetimler ve sivil toplum arasında güçlü bir işbirliğini gerektirir. Dolayısıyla, zirvede yapılacak değerlendirmelerin yalnızca sorunların tespitiyle sınırlı kalmamasını, aynı zamanda cesur, uygulanabilir ve insanı merkeze alan çözümler geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum.”

OECD 6. Beceriler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı.

‘KARANLIK FABRİKALAR’ MUAMMASI

“Bilhassa robotik teknolojilerin ve yapay zekâ kullanımının yaygınlaşması çeşitli endişeleri de beraberinde getirmektedir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Küresel robot piyasasının şu anki 100 milyar dolar seviyesinden 2050’ye kadar 25 trilyon dolarlık bir pazara dönüşeceği öngörülüyor. Kimi ülkelerde, adına karanlık fabrika denilen tamamen otomasyona dayalı üretim tesisleri hızla yaygınlaşıyor. Yapay zekânın talimat verdiği, robotların uyguladığı, dolayısıyla üretim süreçlerinin hemen hiçbir aşamasında insan unsurunun olmadığı bu yeni durumun nasıl yönetileceği büyük bir muamma olarak önümüzde duruyor. Endüstri 4.0 süreci bir taraftan daha ucuz, daha hızlı ve hatasız üretim imkânı sunarken, diğer taraftan da ciddi sıkıntılara yol açıyor. Sadece karanlık fabrika gerçeğine bakmak bile, işgücü açısından sanayi devrimine benzer bir değişim dalgasıyla karşı karşıya olduğumuzu görmek için fazlasıyla yeterlidir.”

İŞGÜCÜNDE KADINLARIN ORANI ARTTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan kadınların işgücündeki yerine ilişkin de şu bilgileri verdi: “Göreve geldiğimizde yüzde 27.9 olan kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 34.7’ye çıkardık. Kadın istihdam oranı yüzde 25.3’ten yüzde 31.7’ye yükseldi. Kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan, özellikle eğitimden yoksun bırakan her türlü bariyeri ortadan kaldırdık. Kadın kamu çalışanlarının oranı sadece son 12 yılda yüzde 34.2’den yüzde 43.38’e çıktı. Geçen hafta Meclisimizde kabul edilen bir kanunla çok önemli bir kolaylığı daha kadınların istifadesine sunduk. Yeni düzenlemelerle birlikte çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 24 haftaya yükselttik.”