Hedef 10 milyon kişi... Bakanlık obeziteye savaş açtı

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Meydanlarda vatandaşlar kilo ölçümüne teşvik edilerek, sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirilecek. 81 ilde eşzamanlı olarak hayata geçirilen 10 Temmuz’a kadar sürecek olan program kapsamında, sağlık çalışanları meydanlar, kamu alanları ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirmeye başladı.

KİŞİYE ÖZEL BESLENME

İl Sağlık Müdürlükleri kamu kurumları, Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülecek bu çalışmalarla, fazla kilolu bireyler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Diyetisyenler tarafından kişiye özel beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak. Bakanlık hedefini 10 milyon vatandaşa ulaşmak olarak açıkladı.

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nce uygulama kapsamında Kızılay başta olmak üzere, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu 120 noktaya bilgilendirme stantları kuruldu. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, 6 ayda 15 milyon vatandaşın kilo açısından tarandığını, bunların yaklaşık 3 milyona yakınının riskli bulunduğunu ve izlemeye alındığını söyledi.