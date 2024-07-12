Hedef 1 milyon yabancı öğrenci

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12 ülkeden 120 üniversitenin dahil olduğu ve hem bölgesel hem de uluslararası pek çok alanda geleceğe yönelik planlamalar yapan bir organizasyon olan BSUN’un rektörler buluşmasında konuşan Özvar’ın gündeminde; uluslararası öğrenci hareketliliği, araştırma destekleri, Türkiye’nin yükseköğretim kapasitesi ve kalitesi ile istihdam odaklı programlar vardı. Özvar özetle şu bilgileri verdi:

“Son 50 yılda küresel ekonomiye geçiş ve ekonomilerdeki gelişmeler sonucunda, yükseköğretim giderek global bir nitelik kazandı ve uluslararası rekabetin önemli bir alanı haline geldi. Sadece gelişmiş ülkeler değil, gelişmekte olan ülkeler de yükseköğretimde uluslararasılaşmaya yönelik stratejiler geliştirip uyguluyor. Uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliğinin arttığı bir dönemde Türkiye bir cazibe merkezi haline geliyor. 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 200 ülkeden 350 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. UNESCO İstatistik Enstitüsü’ne göre, Türkiye şu anda dünyadaki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 2.9’uyla en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yakın gelecekte uluslararası öğrenci sayımızı 500 bine, bir sonraki aşamada ise 1 milyona çıkaracağımıza inanıyor, bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.”

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