HDP’ye yeni eş genel başkan

HDP 4’üncü Olağan Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. “Acil görev demokrasi ittifakı” sloganıyla gerçekleştirilen kongrede HDP’nin yeni eş genel başkanlarının yanı sıra Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu, Uzlaştırma Kurulu gibi yetkili organlar da belirlendi. Kongreye CHP ve Gelecek Partisi temsilci, Ali Babacan ise mesaj gönderdi. Kongrede eş genel başkanlardan Pervin Buldan görevine devam ederken, Sezai Temelli yerine Mithat Sancar eş başkanlık görevine getirildi. Temelli’nin konuşmasında “İki yıl önce başladığımız yolda ben, Sezai Temelli’ydim. Sonra sizler sayesinde Heval Sezai oldum. Bu gözler kapanana kadar bu onurlu halkın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Buna hiç kimse engel olamayacak” sözleri dikkat çekti. Buldan, kongrede yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:



HAKKÂRİ’YLE EDİRNE’NİN BULUŞMASI



“Çözüm ve barış iradesinden korktukları için bu iktidar masayı devirdi. Halklarla diyalog yerine Ortadoğu’nun JİTEM’i olan IŞİD’le, çetelerle, baskıcı devletlerle ittifak kurdular. Halklarımız demokrasi baharını mutlaka yaşayacaktır. Dolmabahçe mutabakatı aynı zamanda toplumsal barış mutabakatıdır. İdlib’de bataklığa gömülen Türkiye’nin tek çıkış yolu Dolmabahçe Mutabakatı’na geri dönmektir.

Herkes bu karanlıktan bir an önce çıkmak istemektedir. İşte bunun için ısrarla demokrasi ittifakını savunuyoruz, örgütlüyoruz, büyütüyoruz. Demokrasi ittifakı değişim isteyenlerin ittifakıdır. Hakkâri’yle Edirne’nin buluşmasıdır. Buradan; demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan, geleceği dair sözü olan herkesi, iktidar dışındaki tüm siyasi partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz. Bu aynı zamanda demokrasiye bir davettir.



YENİ ANAYASA ÇAĞRISI



Herkesin adına karar veren tek adam yönetimi değil, demokratik yerel yönetimler ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme yol açalım. Hep birlikte demokratik anayasayla yeni bir toplumsal sözleşme yapalım. Halkların, bütün kimlik ve inançların kendini güvende hissedeceği bir anayasa yapalım. Halkın anayasası da ancak halkın iradesini temsil eden kurucu bir meclis iradesiyle sağlanabilir. 1920’de olduğu gibi kurucu bir meclis oluşturalım ve yeni bir dönem başlatalım.



Büyük değişimin eşiğindeyiz. Hiç kimse umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmamalıdır. Bölüne bölüne gidecekler. Gidecekleri yer ise görkemli sarayları değil, halka hesap verecekleri adalet sarayları olacaktır. 18 yıllık AKP artık siyasetin ve toplumun değil tarihin konusu olacaktır.”