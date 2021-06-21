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Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

HDP’ye saldırıda dikkat çeken ifadeler

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
HDP’ye saldırıda dikkat çeken ifadeler

İzmir HDP il binasına silahlı saldırıyı yapan Onur Gencer’in ifadelerinde “dış keşif, iç keşif” gibi terimleri kullanması dikkat çekti.

Kanlı baskında parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer, emniyetteki sorgusunda, “istihbaratım yetmedi, dış keşif, iç keşif” gibi dikkat çeken kelimeler kullandı. Gencer’e “Bunlar genel güvenlik güçlerince kullanılan terimler. Askerliğinizi yapmadığınız beyan ettiniz. Bu terimleri nereden bilmektesiniz?” sorusu yönetildi. Saldırgan, “Askerliğimi yapmadığım doğrudur. Bu terimleri Suriye Mümbiç’te bulunduğum sürede orada birlikte görev yaptığım askeri personelden duydum. Birbirlerine yaşadıkları operasyonları anlatırken kullandıkları terimlerdi ve hoşuma gitti. Orada bunların ne anlama geldiğini anlatımlarından öğrendiğim için bu kelimeleri kullandım” dedi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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