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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

HDP'ye saldıran Gencer: Pişman değilim

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
HDP'ye saldıran Gencer: Pişman değilim

HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırarak, 38 yaşındaki Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanan Gencer, ifadesinde özetle şunları söyledi: “İçimdeki intikam ateşini Barış Atay, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyla Zana, Pervin Buldan isimli şahısları öldürerek söndürebileceğimi fark ettim. Ocak ayında 60 bin TL kredi kullandım. Bana bu saldırıda kullanmam için kimse para vermedi. İş merkezine girdiğimde hızlı bir şekilde 2. kata çıktım ve kapının açık olduğunu gördüm. Havluya sarılı silahı aldım, kapıyı ittim açıldı. Birden bir ses duydum ve bir el ateş ettim. Ben öldürdüğüm kişinin ismini bilmiyorum, hiç görmedim. HDP İl merkezinde olduğu ve terörist olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Benim hiçbir terör örgütü ile irtibatı ilişki veya bağım yoktur. Bunu tek başıma yaptım. Pişman değilim.”

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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