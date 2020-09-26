HDP’ye 'Kobani' operasyonu: 6 eski vekil gözaltında

Kobani olaylarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmada 6 yıl sonra düğmeye basıldı. 7 ildeki operasyonla ilgili basın açıklamasında, PKK terör örgütünün yöneticileri ile dönemin HDP MYK üyeleri ve eşbaşkanlarınca “sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı” savunularak, şöyle denildi:

37 KİŞİ ÖLDÜ

“Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, 6 Ekim 2014’ten başlayarak 7-8-9 Ekim’de bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir. 37 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olaylarda; nitelikli adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (29), mala zarar verme (3 bin 777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk bayrağını yakma (13), Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet (7) suçları işlenmiş, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşımız yaralanmıştır. Soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmaktadır.”

Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi PKK elebaşlarından Cemil Bayık olurken, Murat Karayılan, Salih Müslüm gibi terör örgütü yöneticileri de şüpheliler arasında yer aldı.

KİMLER GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilen 82 kişi arasında bulunan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat Ata, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında 82 şüpheliden 20’sinin gözaltına alındığını belirterek şunları kaydetti: “Yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Bu şüpheliler için tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunulacaktır. Yurtiçinde olduğu anlaşılan 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalara devam edilmektedir. Olay tarihlerinde HDP MYK üyesi olan ve halen HDP milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir.” Haklarında fezleke düzenlenecek 7 HDP’li vekilin ise Pervin Buldan, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Serpil Kemalbay olduğu açıklandı.

HDP’DEN GÖZALTI TEPKİSİ: SİYASİ BİR KARAR

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’li siyasetçi ve parti yöneticilerini de kapsayan gözaltıları düzenlediği basın toplantısıyla şöyle eleştirdi:

“Buna gözaltı operasyonu demek durumu hafifletir, bu bir intikam operasyonudur. Yargı organları eliyle uygulanıyor görünse de esasen siyasi bir karar olarak planlanmıştır. Siyaseten bu partinin arkasındaki halk gücünü yok edemiyorlar. İktidar HDP’yi susturarak muhalefeti sindirmek ve topluma korku yaymak istiyor.”

6-7 EKİM’DE NELER OLMUŞTU?

35 İLİ YAKIP YIKTILAR

HDP’lilere yönelik dünkü kapsamlı gözaltı operasyonuna gerekçe oluşturan 6-7 Ekim ya da daha bilinen adıyla ‘Kobani olayları’, terör örgütü DEAŞ’ın, Kobani de dahil olmak üzere PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD-YPG’nin ‘kanton’lar oluşturarak kontrol altına aldığı bölgelere saldırılarıyla başladı.

“Kobani’ye destek” adı altında başlayıp, özellikle DEAŞ’ın Kobani’ye saldırısının ardından tırmanan eylemlerde, Suriye’nin kuzeyinden ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden gelecek askeri yardımın ulaştırılması için Türkiye üzerinden Kobani’ye bir koridor açılması ve Türkiye’nin Kobani’ye operasyon yapmaması talepleri öne çıktı. HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun 6 Ekim 2014 tarihindeki, “Halklarımıza Acil Çağrı” başlığı altında, “AKP iktidarının Kobane’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” açıklamasının ardından Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman ve Van’da başlayan olaylar kısa sürede yayıldı ve sokak çatışmaları yaşanmaya başladı.

YASİN BÖRÜ SEMBOL

Taş ve sopalarla başlayan çatışmalarda kısa süre sonra silahlar da kullanılmaya başlandı. Bu süreçte 35 il ve 96 ilçede çıkan olaylar sırasında, 7 Ekim’de Kurban Bayramı’nda et dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak da dahil olmak üzere 37 kişi yaşamını yitirdi. Birçok ile yayılan olaylar sonrasında, 326’sı güvenlik görevlisi 761 kişi de yaralandı. 197 okul yakılırken, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve işyeri yağmalandı, 1230 araç da zarar gördü. Bu olaylar nedeniyle pek çok ilde sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kürt kardeşimizin kanı Demirtaş’ın ellerine bulanmıştır” diyerek tepki gösterdi. Yasin Börü de olaylar sırasında öldürülmüştü.

Olayların tırmanmasında etkili olduğu belirtilen ve sokağa çıkma çağrısı yapılan açıklamanın altında imzası bulunan HDP yöneticilerine soruşturma açıldı.

AYNI SUÇTAN 8 AY YATTI, AYM ‘HAK İHLALİ’ DEDİ TAZMİNAT KAZANDI

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de, dönemin HDP MYK’sının yaptığı iddia edilen “Kobani” çağrısı gerekçe gösterilerek, 2017 yılında tutuklandı. Yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan Bilgen, “olayda kuvvetli suç şüphesinin veya suç işlediğine dair somut bir delilin olmadığını” belirterek, tutuklu bulunduğu sürede kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da 21 Aralık 2017’de yaptığı toplantısında Bilgen’i haklı buldu ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine’ karar vererek, net 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AİHM’nin eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın ardından, Ankara’daki dosya tekrar açılmıştı.

KILIÇDAROĞLU SANCAR’I ARADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonun ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla aradı. Görüşmeye ilişkin HDP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. “Muhalefete yönelik bu tür operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu” belirten Kılıçdaroğlu, destek ve dayanışma duygularını paylaştı. Operasyona diğer tepkiler de şöyle:



SEÇİLEN SON BELEDİYE BAŞKANI



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Mevzu 6 yıllık. Ayhan Bilgen daha önce tutuklandı, 9 ay sonra serbest bırakıldı. Anayasa Mahkemesi’ne deliller sundu ve AYM “Hak ihlaline uğramıştır” dedi. Bugün Ayhan Bilgen’i yeniden gözaltına alıyorlar. Sebep? Çünkü HDP’nin seçilmiş son il belediye başkanı.



ADALET HERKESE LAZIM OLUR



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Kars’ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’den, RTÜK üyesi Ali Ürküt’e, Sırrı Süreyya Önder’e kadar uydurulmuş gerekçelerle zulüm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur.



Gelecek ve DEVA Partisi yetkilileri de gözaltılara tepki gösterdi. (ANKARA)