HDP’ye ‘kimyasal’ davası

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MSB’nin suç duyurusu üzerine başsavcılık HDP hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından soruşturma başlattı.



Soruşturmanın yanı sıra MSB, HDP hakkında Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin TL’lik manevi tazminat talebiyle dava da açtı. Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:



İDDİALAR GERÇEK DIŞI

“Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gündeme getirilen ‘Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ‘kimyasal silah’ kullanıldığına’ yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kişilik hakları, onur ve saygınlığı, onun korunması gereken değerlerinin başında gelmekte olup, bundan vazgeçilmesi mümkün değildir. Bu sebeple, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kişisel haklarına, onur ve itibarına davalı tarafından yapılan saldırının, manevi zarara sebep olduğu izahtan varestedir.”





