HDP’ye kapatma davası açıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, HDP’nin “PKK terör örgütünün eylemlerinin odağı” haline geldiği ve Anayasa’nın 69. maddesi ve Siyasal Partiler Kanunu’nun 103. maddesi çerçevesinde kapatılması talepli iddianamesi dün Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. Kapatma davası 15 üyeli AYM’de görülecek. AYM, HDP’nin kapatılan daha önceki partilerin devamı ve terör eylemlerinin odağı haline geldiği sonucuna varırsa, HDP’nin kapatılmasına karar verebilecek.

İddianamede, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve HDP yöneticilerinin açıklamaları, haklarında verilen mahkumiyet kararları, 108 sanıklı Kobani iddianamesi ve HDP’liler hakkında PKK üyeliğinden, PKK propagandası suçundan hazırlanan fezlekeler ve aldıkları mahkumiyet kararlarının delil olarak gösterildiği öğrenildi.

‘ODAK OLAN PARTİ KAPATILIR’

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin dün yaptığı yazılı açıklamada, kapatma davasının gerekçelerini şöyle açıkladı: “...Anayasa’nın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası’nın 103. maddesinde, bir siyasi partinin Anayasa’nın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak bu nitelikteki fiillerin işlendiğinin ve odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmesi halinde karar verileceği belirtilmiş, fıkranın devamında da bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin tüm organlarınca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılacağına işaret edilmiştir.

‘TERÖRÜN KINANMAMASI DAHİ’

...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır.”

Gergerlioğlu ve diğer HDP milletvekilleri başkanlık divanı önünde oturarak kararı protesto etti.

687 HDP’LİYE SİYASİ YASAK İSTENDİ

HDP iddianamesinde aralarında HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ile önceki eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 687 HDP’li için siyasi yasak getirilmesi istendi. 609 sayfalık iddianamede, HDP’nin mal varlığına tedbir konulması da talep edildi.

‘DEMOKRASİYE AĞIR DARBE’

HDP’den yapılan açıklamada MYK’nın bugün olağanüstü toplanacağı belirtilirken özetle “Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir. AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP’ye bir kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla hareket etmiştir” denildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

- Başsavcı’nın davayı açmasının ardından, AYM Başkanı Zühtü Arslan, raportör görevlendirecek. İlk inceleme sonrasında iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde, iddianame ve ekleri HDP’ye gönderilerek, usul ve esasa ilişkin savunmaları alınacak. Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş HDP’ye gönderilecek.

- Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. AYM üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşecek.

- HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM Heyeti karara bağlayacak. Karar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10’unun oyuyla alınabiliyor.

AYM’nin önündeki karar seçenekleri şöyle:

1- TEMELLİ KAPATMA

2- BEŞ YIL SÜREYLE SİYASİ YASAK

3- KISMEN YA DA TAMAMEN DEVLET YARDIMINDAN YOKSUN BIRAKMA

4- DAVA REDDEDİLEBİLİR.

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