HDP'ye kapatma davası... 609 sayfadaki iddialar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması için açılan davayı dün işleme koydu. AYM, davanın kabul edilip edilmeyeceğine 15 gün içinde karar verecek. AYM’nin dava için raportör görevlendirmesini ise bugün yapması bekleniyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in 609 sayfalık iddianamesine, İmralı günlükleri, Kobani iddianamesi, 6-8 Ekim olayları, çukur eylemleri de girdi. İşte iddianamede öne çıkan suçlamalar ve gerekçeler:

HDP ÖCALAN PROJESİ: HDP, PKK elebaşısı Öcalan’ın projesidir, PKK’nın partisidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP’nin temelli kapatılması hukuksal zorunluluk oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİLER: HDP’liler bugüne kadar ısrarla PKK’ya “terör örgütü” ve elemanlarına da “terörist” diyemedi. Aksine PKK için ‘Tabanımız, muhatap alınması gereken bir örgüt, halk özgürlük hareketi” ifadeleri kullanıldı, etkisiz hale getirilen terör örgütü üyeleri ise “şehit” olarak adlandırıldı.

HDP İLE PKK FARKSIZ: HDP, terör örgütü PKK-KCK’yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur. Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP halka değil terör örgütü PKK/KCK’ya hesap veren, terör örgütünün siyasi görünümlü bir uzantısı, organıdır.

PKK KONGRESİ GİBİ: HDP kongreleri siyasi parti kongresinden ziyade terör örgütü propagandasının yapıldığı, ölen teröristlere saygı duruşlarında bulunulduğu, adeta ‘PKK kongreleri’ şeklinde cereyan etmiştir. Son örnek 23 Şubat 2020’deki 4. Olağan Büyük Kongre’dir.

HİÇ DEVLETİN YANINDA YER ALMADI: HDP, hiçbir milli meselede devletin yanında yer almamıştır. Türk devletinin ve milletinin karşısında yer alan kim varsa haklı olup olmadıklarına bakmaksızın ön kabulle onların safında yer almayı tercih etmiştir. Bunun son dönemdeki örnekleri, Fırat Kalkanı Harekâtı, İdlib Operasyonu, Zeytin Dalı Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı, Bahar Kalkanı Harekâtı ile Gara Operasyonu’na karşı takınılan olumsuz tavırlardır.

GARA’YI KINAMADILAR: Davalı parti kanadından, Gara’daki katliamı gerçekleştiren terör örgütü her zaman olduğu gibi yine kınanmamıştır. Örgütün çağrısı üzerine, TSK’nın gayesi ve kapsamı belli olan operasyonlarını işgal girişimi gibi göstermeye çalışarak terör örgütüne destek sağlayarak, terör örgütünün propagandasını yapmışlardır.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN BEYANLARI KAPATMA DELİLİ



HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin beyanları da kapatmaya delil gösterilerek, “Yüzlerce anne, baba, kardeş beyanlarından (silahlı terör örgütü PKK’ya militan kazandırmak maksadıyla) HDP teşkilatlarınca çocukların, gençlerin kandırılıp ailesinden koparılarak kaçırıldığı anlaşılmaktadır. Bu örnekler de davalı HDP ile silahlı terör örgütü PKK/KCK arasındaki organik bağı gözler önüne sermektedir” denildi.

687 İSME SİYASİ YASAK TALEBİ

İddianamede HDP’nin ödenecek Hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması, varsa banka hesabının blokesi önerildi. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın aralarında bulunduğu 687 ismin de 5 yıl süreyle siyasetten yasaklanmaları istendi.

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