‘HDP’ye bakanlık verelim’ diyen Tekin: ‘Beni kilitleyecek tek babayiğit yok’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TV100'de katıldığı bir programda söylediği, "Benim hiç geri vitesim yok. HDP'ye bakanlık elbette verilebilir" sözleri üzerine İYİ Parti yönetiminden sert tepkiyle karşılaşırken, HDP milletvekilleri de tartışmanın aldığı boyutu eleştirdi. İYİ Partililerden gelen tepkilere önceki akşam ikinci kez telefon bağlantısıyla yanıt veren Gürsel Tekin, özetle şunları söyledi:



ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM



“Ben mevsimlik bir siyasetçi falan değilim. Güne, zamana göre bir insan değilim. Bir siyasi parti anayasal olarak görevini yapıyorsa ‘Şu parti hak ediyor, bu parti hak etmez’ diyemem. AK Parti’nin tepki göstermesini anlıyorum ama İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben bakanlık dağıtan bir makam mevki değilim, cumhurbaşkanı adayı değilim, 6’lı masanın sözcüsü değilim. Benim bireysel düşüncemi kilitleyecek bir tek babayiğit yoktur.



AKŞENER’E SAYGIMDAN SUSUYORUM



Ben bir başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Genel Başkanıma, Sayın Akşener’e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek! Bana tek had bildirecek insan var, CHP’nin kurumsal Genel Başkanıdır. Eğer bütün sorununuz milyonlarca seçmeni enfekte edip Cumhur İttifakı’na oraya buraya sevketmekse bu başka bir şey. Ama insanların duygularını incitmeyin, yazıktır, günahtır. Ben bu lafları kaldıracak bir insan değilim ama Sayın Genel Başkanıma ve Sayın Akşener’e saygımdan dolayı bu işi kapatmak istiyorum.”

HDP’DEN DE CHP’DEN DE TEPKİ VAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum. Bu yüzden partimizin yetkili kurullarının gereğini yapmasını umuyorum.



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Ortakları Meral Akşener de ‘Pensilvanya’ya bakanlık vereceğiz’ derse şaşırmayız.



HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş: HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Buna rağmen yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz.