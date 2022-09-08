‘HDP’ye bakanlık’ tartışması sürüyor: ‘Masaya dayatma olmaz’

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Özel, toplantıda şunları söyledi:

TEKİN’İN GÖRÜŞÜ

“CHP’nin görüşlerini Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve üç grup başkanvekili açıklar. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler kişiseldir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin’in orada yapmış olduğu açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir.

‘KENDİNİZE GELİN’

Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. Tartışmanın getirildiği süreçte şuna dikkat etmek lazım. HDP’ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara, ‘Beyler kendinize gelin’ demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel, ne o ne bu; millet alır millet verir, halk alır halk verir.

HDP’NİN İTTİFAKI AYRI

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CHP öyle milletvekiline ‘Kendi kişisel görüşünü açıklayamazsın’ diyemez. Ama arkadaşlarımızın kişisel görüşü parti görüşüymüş gibi algı operasyonu yapmak tükenmişlikten başka bir şey değildir.