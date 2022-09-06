HDP'ye bakanlık sözleri tartışmaya neden olmuştu.. CHP'li Gürsel Tekin geri adım atmadı

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CHP'li Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında "HDP'ye bakanlık verebiliriz" demişti. Tekin'in açıklamaları CHP ile İYİ Parti arasında tartışmaya neden oldu.

İYİ PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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GÜRSEL TEKİN GERİ ADIM ATMADI

CHP'li Gürsel Tekin, TV100 canlı yayınına bağlanarak "İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den gelen tepkilerle değinen Tekin, "Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan var; CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır" diye konuştu.