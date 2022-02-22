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HDP’nin ‘ortak aday’ çağrısına CHP ‘konuşulur’ dedi

#HDP#CHP#Oğuz Kaan Salıcı
HDP’nin ‘ortak aday’ çağrısına CHP ‘konuşulur’ dedi

HDP’nin, cumhurbaşkanı için ‘ortak aday’ çıkarılması çağrısına CHP’den yanıt geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Biz bütün partilerle görüşebilen daha ötesi bayramlaşabilen tek partiyiz. Birçok konuda farklı partilerle görüşürüz, bundan gocunmayız, bunu bir icazet alma olarak düşünmeyiz. Atacağımız adımlar yetkili kurullarımızda konuşulur, tartışılır. Kimsenin icazetine de ihtiyacımız olmaz” dedi. Salıcı özetle şunları söyledi:

ELEKTRİĞE DE TEFTİŞ GÖNDER

“Erdoğan çıkıp, gıdada kim vatandaşa zulmederse teftiş ekiplerimizle sırtına bineceğiz diyor. Esnaf mı getirdi enflasyonu bu rakamlara? İşin sorumlusu esnaf değil. Marketleri teftiş ediyor, esnafın üzerine gidiyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamları da teftişe tabi olacak mı? KDV indirimine rağmen fiyatlardaki artış sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Almanya’da, Fransa’da 150 Euro’ya dolan poşet şimdi 700-800 Euro’ya+ doluyor, orada da enflasyon yüzde 7 diyor. Bu engin zekasından dolayı kendisinin hükümette daha önemli görevlerde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü Nebati Bakan’dan daha acar, işbilir olduğunu gösterdi. Ekonomi yönetimi de bu kafada olduğu için ülke bu noktada. Matematiği de yamultan bir hale getirdi, yerseniz.”

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#HDP#CHP#Oğuz Kaan Salıcı

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