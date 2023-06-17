×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

HDP'nin Okmeydanı temsilciliğine operasyon

Güncelleme Tarihi:

#HDP#Okmeydanı#Operasyon
HDPnin Okmeydanı temsilciliğine operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 13:42

HDP'nin Okmeydanı temsilcilik binasına yapılan operasyonda terör örgütü üyelerinin posterleri ile yasadışı eylemlerde kullanılacağı belirtilen malzemeler ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren kişilerin, yasadışı eylemlerde kullanmak üzer havai fişek, maytap ve meşale ile terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütsel içerikli malzemeleri HDP'nin Şişli Okmeydanı temsilcilik binasında depoladıklarını belirledi. 

HDPnin Okmeydanı temsilciliğine operasyon



Ekipler dün operasyon yaptı. Operasyonda adreste yapılan aramalarda Abdullah Öcalan posteri, YPJ mensubu Arin Mirkan'a ait fotoğraf, PKK'nın sözde kurucu üyelerinden Sakine Cansız'ın yer aldığı çerçevelenmiş fotoğraf, örgütün sözde kurucu üyelerinden olan Ali Çiçek, Kemal Pir, Mazlum Doğan, M. Hayri Durmuş, Haki Karer, Mahsun Korkmaz'ın karakalemle çizilmiş çerçevelenmiş fotoğrafları, yasadışı gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2  yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

Haberin Devamı

HDPnin Okmeydanı temsilciliğine operasyon

Haberle ilgili daha fazlası:
#HDP#Okmeydanı#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya
9 günlük bayram tatilinde keşfedilmeyi bekleyen adresler... İster doğa gezileri yapın ister denizin keyfini çıkarın | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

9 günlük bayram tatilinde keşfedilmeyi bekleyen adresler... İster doğa gezileri yapın ister denizin keyfini çıkarın | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü