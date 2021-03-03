MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılmasının acil olduğunu belirterek, “CHP, fezlekeli HDP’lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır? Yok mudur? İYİ Parti, HDP’lerin yargı önüne çıkarılmasına destek midir? Köstek midir?” dedi. MHP Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “MHP’nin millet anlayışı dışlayıcı, ötekileştirici değildir. Teröristlere arka çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyaset ve demokrasi hayatında nasıl yer olacaktır? HDP suçludur, ittifak ortakları ağır bir vebal altındadır.

Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir. HDP’ye destek, PKK’ya destektir. PKK’ya destek, Türkiye’ye ihanettir. CHP kime destek vermektedir? İYİ Parti kimin tarafındadır? MHP, dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek, HDP’nin kapatılmasını da sonuna kadar savunacaktır. Bizde kıvırma yoktur.”

AY-YILDIZLI MASKE





MHP Grup yöneticilerinden İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kürsüde taktığı ay-yıldızlı bordo maskesi ile dikkat çekti. Erdem’in yakasında ise yine ay-yıldızlı rozet vardı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)