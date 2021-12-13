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HDP’nin İstanbul Kongresi'ne suç duyurusu

#HDP#Kongre#Suç Duyurusu
HDP’nin İstanbul Kongresine suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP’nin İstanbul 4. Olağan Kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “12.12.2021 günü saat 11.00’de İstanbul İli Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapılmıştır. Kongre bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce saat 08.00 itibariyle konu yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Kongre, katılımların akabinde 11.00 itibariyle başlamıştır. Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşların söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

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#HDP#Kongre#Suç Duyurusu

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