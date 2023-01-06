HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici bloke

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Karar 7’ye karşı 8 oyla alınırken Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başta olmak üzere Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş karşı oy kullandı. AYM, HDP’ye savunma yapması için de bir ay süre tanıdı.



539.5 MİLYON TL’LİK KARAR



HDP’ye bu yıl 179.8 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539.5 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı. Bu yıl seçim yılı olduğu için partilere Hazine yardımı üç kat olarak ödeniyor. HDP’nin Hazine yardımı alıp almayacağına bu süreçte AYM karar vermiş olacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in ilk bloke talebi Başsavcılıkça gerekçe sunulmadığı için reddedilmişti. Başsavcı Şahin, 19 Aralık’ta, ikinci kez bloke talebinde bulundu. Başsavcılık yeni bloke talebiyle ilgili gerekçelerini önceki gün AYM’ye sundu. AYM’ye gönderilen 11 sayfalık yazıda, HDP’nin terör örgütü PKK ile irtibatının kapatma davası sürecinde de devam ettiği belirtildi.