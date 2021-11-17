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HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama! Gözaltılar var

#Tekirdağ#Çerkezköy#HDP
HDPnin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama Gözaltılar var

Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nda arama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Tekirdağ Valiliği, Çerkezköy ilçesindeki HDP binasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerinin aramasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ortaklaşa yaptığı operasyonda, Çerkezköy HDP İlçe Başkanlığı binasında arama yapılmış, yapılan aramada terörist başının posterleri ile çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında il genelinde gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli süreç devam etmektedir" denildi.

İL VE İLÇE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, HDP Tekirdağ İl Başkanı Gülcan Çiğdemli ve Çerkezköy İlçe Başkanı Kasım Güzel'in de bulunduğu öğrenildi.

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#Tekirdağ#Çerkezköy#HDP

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