HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı: Taksici hayatını kaybetti, 3 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çankaya ilçesi, Dumlupınar Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında meydana geldi. Şehir dışında bir programa katılmak için Esenboğa Havalimanı'na giden HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin'in bulunduğu minibüs, kavşakta taksi ile çarpıştı. 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada taksi şoförü hayatını kaybederken, milletvekilleri Dağ, Öcalan ve Maçin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sabah milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpışmıştır. Kazada milletvekillerimiz hafif yaralamış, taksi şoförünün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahade altına alınmışlardır" denildi.

Haberin Devamı

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde milletvekillerimizi ve üyelerimizi taşıyan parti aracımız ile bir ticari taksinin çarpışması sonucu Kaza gerçekleşmiştir. taksi şoförünün bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bizleri derin acıya ve üzüntüye boğmuştur. Ticari takside bulunan yolcu ile milletvekillerimiz Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin ve parti üyelerimiz yaralanmıştır. Hayatını kaybeden yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan yurttaşımız başta olmak üzere arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.