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HDP’li vekille PKK’lı teröristin fotoğrafları tartışılıyor

#HDP#PKK#AYM
HDP’li vekille PKK’lı teröristin fotoğrafları tartışılıyor

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan dava Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) devam ederken, önceki gün yayımlanan fotoğraflar sosyal medyada günün en çok tartışılan konusu oldu.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, 2017’de askeri operasyonda öldürülen ‘Koçero Meleti’ kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarına HDP kanadından açıklama gelmedi. Super Haber adlı internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, 29 Nisan 2017’de Adıyaman kırsalında öldürülen Volkan Bora ile Semra Güzel’in birlikteki görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca Güzel’in Irak’ın kuzeyindeki PKK kampları olduğu iddia edilen yerlerde PKK’lıları muayene ettiğine dair fotoğraflara yer verildi.◊ ANKARA

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#HDP#PKK#AYM

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