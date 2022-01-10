HDP’li vekille PKK’lı teröristin fotoğrafları tartışılıyor

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, 2017’de askeri operasyonda öldürülen ‘Koçero Meleti’ kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarına HDP kanadından açıklama gelmedi. Super Haber adlı internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, 29 Nisan 2017’de Adıyaman kırsalında öldürülen Volkan Bora ile Semra Güzel’in birlikteki görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca Güzel’in Irak’ın kuzeyindeki PKK kampları olduğu iddia edilen yerlerde PKK’lıları muayene ettiğine dair fotoğraflara yer verildi.◊ ANKARA