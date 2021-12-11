HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Bakan Kocadan Türkiyede ilaç bulunamıyor haberlerine sert tepkiBakan Koca'dan 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' haberlerine sert tepki#Fahrettin Koca
Cani baba Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiCani baba! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti#Kadın Cinayeti
Trabzonsporun tarihi serisi sona erdi Antalyaspora 2 golle kaybettiTrabzonspor'un tarihi serisi sona erdi! Antalyaspor'a 2 golle kaybetti#Süper Lig
Eksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu Son tablo açıklandıEksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu! Son tablo açıklandı#Koronavirüs
ABDde hortum felaketi: Bilanço artıyor Validen korkutan açıklama geldiABD'de hortum felaketi: Bilanço artıyor! Validen korkutan açıklama geldi#ABD
Blue Origin 3üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attıBlue Origin 3'üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attı!#Blue Origin
Hastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haberHastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haber!#Kadir İnanır
Bahçeliden Alparslan Türkeş açıklaması Tarihi adım diyerek duyurduBahçeli'den Alparslan Türkeş açıklaması! 'Tarihi adım' diyerek duyurdu#MHP
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Taraftarı çılgına çeviren olay Takım küme düştü, aynı gece parti verdiTaraftarı çılgına çeviren olay! Takım küme düştü, aynı gece parti verdi#Douglas Costa
HABERLERGündem Haberleri

HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı

#Tahir Güven#Mehmet Miraç Dinç#HDP
HDPli vekilin kardeşi tutuklandı

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman Aşireti’nin lideri Tahir Güven'in (67) öldürülmesi olayının faillerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekilli Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberin Devamı

Cizre'nin Cudi Mahallesi’nde 4 Aralık akşamı Mercan Sokak’ta eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Güven hayatını kaybetti. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülen Güvenin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Cizre kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemi tamamlanan ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

Tahir Güven’in öldürülmesiyle ilgili olarak daha önce de şüpheli Emin Kalkan tutuklandığı açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacakBakan Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacakHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tahir Güven#Mehmet Miraç Dinç#HDP

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat