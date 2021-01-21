HDP'li vekilin hareketi tepki toplamıştı! Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İl Başkanlığında düzenlenen programın ardından binadan çıkarak evlat nöbeti tutan ailelere zafer işareti yapan Katırcıoğlu hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma açtı.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin Diyarbakır'da HDP İl Binası önündeki eylemi 507'nci günde de sürdü. Bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılan HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu parti binasından çıkarken evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi. Ailelerin "Evladımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında HDP'li milletvekilleri makam araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.