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HDP'li Semra Güzel'e tutuklama talebi

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#Semra Güzel#HDP#Terör Örgütü
HDPli Semra Güzele tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 20:50

Dokunulmazlığı kaldırılan ve Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan bunun neticesinde de dün yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in üzerinde bulunan sahte pasaporta da el konuldu. Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak SEGBİS ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi

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#Semra Güzel#HDP#Terör Örgütü

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