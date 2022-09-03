HDP'li Semra Güzel'e tutuklama talebi

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Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in üzerinde bulunan sahte pasaporta da el konuldu. Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak SEGBİS ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi