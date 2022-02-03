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HDP’li Semra Güzel savunma yaptı

#Semra Güzel#HDP#PKK
HDP’li Semra Güzel savunma yaptı

PKK’lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlığıyla ilgili oluşturulan Meclis Hazırlık Komisyonu’nda dün savunma yaptı.

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HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu aracılığıyla savunmasını yapan Güzel, fotoğrafların çözüm süreci döneminde çekildiğini, PKK’lı terörist Volkan Bora ile üniversite yıllarında arkadaş olduğunu, duygusal yakınlık sonucunda da aile arasında sözlendiklerini bildirdi. Güzel savunmasında, 2013 yılındaki çözüm sürecine atıfta bulunarak, “Bu süreçte taraflar arasında bir mutabakat oluşmuş, devlet yetkilileri ve çeşitli heyetler tarafından haberde bahsedilen bölgelere gidiş-gelişler yaşanmıştır. Birçok kişi gibi ben de bahsi geçen bölgeye gittim ve görüştük” dedi. Komisyon bugün raporunu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na iletecek.

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#Semra Güzel#HDP#PKK

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