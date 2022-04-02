'HDP’li Semra Güzel kayıp'

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı muhabirleriyle dün yaptığı toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da öldürülmesine ilişkin davanın, Suudi Arabistan’a nakledileceğini ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in yurtdışına çıkıp çıkmadığının da araştırıldığını açıkladı. Bozdağ, Adnan Oktar davasında bozma ve tahliye kararı veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi hâkimleri ve bazı savcılar hakkında HSK 1. Dairesi’nce inceleme izni verildiğini de belirtti. Bozdağ’ın, değerlendirmeleri şöyle:

SUUDİ ARABİSTAN İSTEDİ

(Cemal Kaşıkçı Davası) Yargılama sürecinde 26 kişi hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve 20 kişinin iadesi istenmiş. Ama bu taleplerin tamamı reddedilmiştir. Suudi Arabistan davanın durması ve nakledilmesi talebinde bulundu. Türkiye’nin elinde tutuklu herhangi bir kimse yok, tamamı yurtdışında. Savcı da bakanlıktan görüş sorulması talebinde bulundu. Bakanlık olarak davanın nakli konusunda olumlu görüş göndereceğiz. Dava nakledilince Türkiye davayı durduracak ve yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek. Bu durum Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmıyor.

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KOLLUK YAKIN TAKİPTE







(HDP’li vekil Semra Güzel) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Mart’ta yakalama kararı çıkarttı. Kolluk da gerekli arama taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurtiçinde mi yoksa yurtdışına çıktı mı? Resmi kanallar açısından yurtdışına çıkış görünmüyor. Kaçak yollardan yurtdışına çıktı mı tahkik ediliyor. Kolluk ve devletin diğer birimlerinin bu konu ile ilgili yakın takipte olduğunu bilmenizi isterim. Nerede olduğunu tespit etme imkânı olmadı.

PEKER İÇİN YANIT YOK

(Sedat Peker için çıkarılan kırmızı bülten) Türkiye iade talebinde bulundu. Talebimize BAE’den bir cevap söz konusu değil, süreç takip ediliyor.

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HAKİMLİĞE MERAKLI

(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kavala ve Demirtaş’ı hapisten çıkaracağı sözleri) CHP grubunda bir mahkeme mi kurdu, kendisini de ağır ceza reisi yerine mi koydu? Genel başkan mı hâkim mi olacak karar versin. Sayın Kılıçdaroğlu hâkimliğe meraklı.

NAFAKA GÜNDEMİMİZDE YOK

“Şu an nafaka gündemimizde yok, müzakere dahi etmiyoruz. Yeni dönemde bizim önceliklerimiz arasında nafaka konusu yok, müzakere de yok. Çocuk teslimine ilişkin yeni yasanın uygulanması ise 11 ilde pazartesi günü itibariyle başlayacak. Bütün illerde en kısa sürede merkezleri oluşturacağız.”

EV SATIŞINDA YENİ DÖNEM

“Hem tapu sicil müdürlükleri hem de noterlere gayrimenkul satışı yapma yetkisi getiriyoruz. Böylece vatandaş dilerse tapu sicilde dilerse noterde bu işi yapabilecek. Noterin yaptığı işlem anında tapu siciline işlenecek.”

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ABD FETÖ’YÜ HİMAYE EDİYOR

“Delilleri tek tek önlerine koyduk. Suçun sabit olduğuna dair bu dosyada yeterli delil var, o kadar dolu, kesin, net. Ama buna rağmen ABD talebimizi yerine getirmedi. Amerika’dan şu ana kadar iade edilen FETÖ’cü yok. ABD de Avrupa da FETÖ’yü himaye ediyor, bu noktada destek veriyorlar. Sadece FETÖ’yü değil PKK’yı da himaye ediyorlar.”