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Gündem
Nursel Şengezer/ DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:22,Son Güncelleme:

HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

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HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında
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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ile 1 kişi gözaltına alındı.

Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.

 

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