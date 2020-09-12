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DİYARBAKIR / DHA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

HDP’li Remziye Tosun’a PKK üyeliğinden 10 yıl hapis

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HDP’li Remziye Tosun’a PKK üyeliğinden 10 yıl hapis
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HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın duruşması dün Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tosun’un avukatının katıldığı duruşmada, savcı, HDP’li Tosun’un terör örgütü PKK/KCK’nın hiyerarşik yapısına girerek örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek süreklilik arz eden örgütsel faaliyetlerde bulunarak, üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını söyledi. Savcı, yurtdışına çıkış yasağı, adli kontrol kararının devamı, hakkında verilen esas hakkındaki mütalaanın ve daha sonra verilecek karardan bir örneğinin TBMM’ye gönderilmesini talep etti. 

MAHKEME: SUÇU SABİT

Mahkeme, Tosun’un avukatı, tanıkların beyanlarını dinlemesinin ardından HDP’li Remziye Tosun’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunun işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.

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