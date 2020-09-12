HDP’li Remziye Tosun’a PKK üyeliğinden 10 yıl hapis

Tosun’un avukatının katıldığı duruşmada, savcı, HDP’li Tosun’un terör örgütü PKK/KCK’nın hiyerarşik yapısına girerek örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek süreklilik arz eden örgütsel faaliyetlerde bulunarak, üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını söyledi. Savcı, yurtdışına çıkış yasağı, adli kontrol kararının devamı, hakkında verilen esas hakkındaki mütalaanın ve daha sonra verilecek karardan bir örneğinin TBMM’ye gönderilmesini talep etti.

MAHKEME: SUÇU SABİT

Mahkeme, Tosun’un avukatı, tanıkların beyanlarını dinlemesinin ardından HDP’li Remziye Tosun’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunun işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.