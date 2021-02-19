HDP'li Pervin Buldan: "Telefon görüşmemizin olduğu doğru"

CNN TÜRK'ün haberine göre, Meclis bilgilendirmesinde İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleriyle gündeme gelen 2015 yılında Pervin Buldan ile AK Parti'li Öznur Çalık'ın yaptığı görüşme üzerinden polemik sürüyor.

Bu kez 'Misafir edilecekler' dediği iddia edilen görüşmenin taraflarından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuştu. Buldan, Öznur Çalık ile yaptığı görüşmeyi doğruladı.

"Bir ailenin ve bir annenin çocuğunun da orada olduğunu bana söylemesiyle ve annenin kanser hastası olduğunu ve çocuğundan haber beklediğini ve bırakılmasının ne kadar önemli olduğunu bana anlattı telefonda ve elbette ki telefon görüşmemizin olduğu bölümü doğru bir bölüm. Ki o zaman Kandil'e ziyaretler gerçekleştiriyorduk..."

Buldan, 'Biraz misafir edilecekler' ifadesini kullanmadığını savundu. "Böyle bir söylemim asla yoktur, olamaz da zaten." Deutsche Welle internet sitesinde katıldığı programda Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Buldan'ın verdiği röportajda görüşmenin kimlerle yapıldığına dair teröristler için "PKK'lı yetkililer" ifadesi kullanması da dikkat çekti.

CNN Türk'e konuşan kaynaklar Buldan'ın 2015 yılındaki o görüşme trafiğinde bahsettiği Kuzey Irak ziyaretlerinde olduğu gibi birkaç gün içerisinde değil, Öznur Çalık'ın kendisini aramasının ardından cevaben aynı gün içinde dönüş yaptığını belirtti. yani Buldan'ın yetkililer dediği PKK'lı isimlerle aynı gün temas kurduğu belirtildi. 'O dönem görüşmeler yapıyorduk' diyen Buldan'ın talebe gün içinde yanıt vermesi PKK'dan kiminle temasa geçtiği sorusunu gündeme getirdi.