HDP'li milletvekili hakkında "koronavirüs" soruşturması

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Cezaevinde 70 yaşında bir tutuklunun koronavirüse yakalandığını iddia eden Gergerlioğlu hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçundan soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir tutuklunun 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı vurgulanarak "Yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır." ifadesine yer verilmişti.